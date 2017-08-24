Министерство экономического развития Мурманской области информирует о проведении конкурса фотографий "DiscoverBarents", посвященных природе Баренцева региона

Фотоконкурс организуется Региональным Союзом Кайнуу при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства занятости и экономики Финляндии с целью развития сотрудничества туристических организаций и повышения эффективности маркетинговых мероприятий Баренцева региона как одного из крупнейших туристических регионов мира. Главная цель – собрать коллекцию фотографий о примечательных местах и природе региона, которые могут быть использованы туристическими организациями региона в рекламных целях. Конкурс "DiscoverBarents" проходит до 31 октября, принять в нем участие может любой желающий. Победители будут определены международным жюри и награждены денежными призами: 3000 евро за первое место, 2000 евро – за второе, 1000 евро – за третье.