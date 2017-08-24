Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
24.08.2017 10:54

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о проведении конкурса фотографий "DiscoverBarents", посвященных природе Баренцева региона

Фотоконкурс организуется Региональным Союзом Кайнуу при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства занятости и экономики Финляндии с целью развития сотрудничества туристических организаций и повышения эффективности маркетинговых мероприятий Баренцева региона как одного из крупнейших туристических регионов мира. Главная цель – собрать коллекцию фотографий о примечательных местах и природе региона, которые могут быть использованы туристическими организациями региона в рекламных целях. Конкурс "DiscoverBarents" проходит до 31 октября, принять в нем участие может любой желающий. Победители будут определены международным жюри и награждены денежными призами: 3000 евро за первое место, 2000 евро – за второе, 1000 евро – за третье.
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.13
Евро = 69.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.