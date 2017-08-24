Ушел из жизни бывший глава ЗАТО Североморск Александр Павлович Абрамов

Светлана Деменева.

Сегодня утром после тяжелой продолжительной болезни умер Александр Павлович Абрамов. Именно болезнь послужила причиной его добровольной отставки с поста главы муниципального образования ЗАТО Североморск. 3 августа он сложил свои полномочия. Александр Абрамов родился в 1963 году. Закончил Ленинградский электротехнический институт по специальности "Промышленная электроника". Работал инженером-технологом на Судоремонтном заводе № 82. С 1992 года - частный предприниматель. Депутат Совета депутатов ЗАТО Североморск второго, третьего и четвертого созывов. Член фракции "Единая Россия". 15 марта 2011 года на заседании Совета депутатов избран Главой муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Свои соболезнования родным и близким в своем блоге в Твиттере выразила губернатор Мурманской области. "Большая утрата" - написала Марина Ковтун - "сегодня после тяжелой болезни скончался Александр Павлович Абрамов - один из самых опытных и эффективных политиков региона. Он оставил о себе добрую и светлую память. ".





