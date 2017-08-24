Приглашения выступить на II Международном поэтическом фестивале "Табуретка" получили все победители литературного конкурса. В числе участников мурманчанка - поэтесса Дарья Высоцкая

Любовь Дубова.

В выходные Мончегорск станет местом встречи любителей провести время с книгой. Второй Международный фестиваль "Табуретка" готовится к открытию. В преддверии проведен одноименный Всероссийский поэтический конкурс. В списке победителей мурманчанка Дарья Высоцкая.

Дарья Высоцкая - свои стихи называет хобби. Юридическое и экономическое образование - это для жизни, литература - для души.

Дарья Высоцкая: "Будь на моей стороне, если я здесь одна, ведь будет день и он сменит ветра, солнце проглянет, зазеленеет трава и на моей стороне окажутся сотни тогда".

"Будь на моей стороне" - одно из трех стихотворений, которые девушка отправляла на поэтический конкурс "Табуретка". Имя Дарьи Высоцкой среди пяти победителей. Лучших жюри выбирало из 400 заявок со всей России, были даже участники из Китая, Японии и Латвии. И это не первый литературный успех мурманчанки. Осенью состоится вручение престижной премии имени Баёва-Подстаницкого, в которой Дарья стала лауреатом.

Дарья Высоцкая: "Я выдвигала свою кандидатуру, точнее это делала Центральная библиотека города Мурманска на соискание гранта губернатора на издание книги. И по результатам грант был выделен мне, и, я надеюсь, что в декабре выйдет сборник стихов "Русалка на берегу".

Еще не вышедшая книга будет вторым сборником стихов Дарьи Высоцкой. Первый издан в феврале этого года. Тираж разошелся по Мурманску и Санкт-Петербургу. Оформить произведения помогла иллюстратор Екатерина Панфилова.

Дарья Высоцкая: "Все истории, которые описаны в моих стихах они происходят в декорациях именно нашего города, практически. За редкими, редкими отпускными впечатлениями . Все, конечно, происходит в Мурманске. И, безусловно, это улицы, люди события".

Дарья призналась, что с удовольствием поднимется на мончегорскую "Табуретку" 26 августа. Приглашения выступить на II Международном поэтическом фестивале получили все победители литературного конкурса. В большой программе не только публичные чтения. А также квесты, мастер классы, литературная ярмарка. И выступления нескольких именитых гостей.