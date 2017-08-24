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24.08.2017 11:00

Яркие арт - объекты на фасадах домов. В Мончегорске решили добавить городу красок

Артем Дашевский.

Добавь городу красок. В Мончегорске фасады домов типовой застройки превращают в настоящие произведения искусства. Идея  родилась три года назад. Первые работы тогда появились в Норильске. Кольский Север решил не отставать. И теперь яркий проект реализуется и в Заполярье. И он в действительности народный. На фасады домов наносят картины местных авторов, которые победили в творческом конкурсе.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Мончегорска Светлана Аникиева: "Выбрать было очень тяжело, потому что идей было много, рисунков было много".
Здесь нет границ для фантазии. Заполярная морошка, соседствует с колибри - национальным символом такой далекой от нас Ямайки. А холодные тона напоминают о величие Крайнего Севера. Рисунок с бумаги на бетон переносили профессиональные граффити - художники. Краска - всепогодная. Не боится ни морозов ни дождя. Самым сложным было воплотить работу на плоской стене таким образом, чтобы она смотрелась объемной. Получилось.
Блиц-опрос: "Очень замечательно, очень красиво. Мы рады, что наш город преображается к празднику. - Очень нравится, поддерживаем".


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