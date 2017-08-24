26-27 августа в Кольском районе состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по велоспорту на шоссе. Организаторами мероприятия являются администрация Кольского района, Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области и Региональная общественная организация «Федерация велоспорта Мурманской области». Соревнования проводятся уже четвертый год, в этот раз они состоятся в рамках празднования 90-летия со дня образования Кольского района.



- Соревнования включают в себя три велогонки, - сообщают в Федерации велоспорта, - каждая из которых является этапом Кубка Мурманской области по велоспорту на шоссе. Ожидается, что в этом году в заездах примут участие порядка 60 спортсменов. Младшим из них 12 лет, старшим больше 60 лет.



Церемония открытия соревнований состоится 26 августа в 15.00 перед Физкультурно-оздоровительным комплексом по адресу: г. Кола, проспект Защитников Заполярья, д. 3.



Индивидуальная гонка с раздельным стартом начнется в 11.00 в субботу. Стартовый городок будет располагаться в районе птицефабрики «Снежная». Там же можно будет посмотреть финиш. Дистанции 10 и 20 километров.



В этот же день, в 16 часов, в городе Кола состоится гонка-критериум. Спортсменам предстоит проехать по кольцевому маршруту, расположенному на улице Поморской и проспекте Защитников Заполярья. Предусмотрено 3 дистанции. Шесть кругов - 10,2 километра, десять кругов – 17 километров и двадцать кругов – 34 километра.



В воскресенье 27 августа состоится групповая гонка с общим стартом. В 11.00 участники соберутся на площади в городе Кола и в сопровождении машины ГИБДД проследуют к месту старта в районе птицефабрики «Снежная». Дистанции: два круга – 57 километров и четыре круга – 109 километров.



ГИБДД напоминает, что в связи с проведением чемпионата, 26 августа с 11.00 до 13.00 и 27 августа с 11.00 до 15.00, будет ограничено движение на подъезде к аэропорту Мурманск.



Награждение победителей состоится 27 августа в 15.30 в большом зале Физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ Кольского района.



/Администрация Кольского района/





