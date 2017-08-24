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24.08.2017 10:41

Мурманская государственная областная научная библиотека приглашает на «Дневной сеанс»

27 августа главные мероприятия Всероссийской акции «Ночь кино» в нашем регионе пройдут на двух площадках города Мурманска.
Мурманская областная универсальная научная библиотека (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А) в День российского кино приглашает всех желающих в увлекательное путешествие в мир кинематографа.
В программе «Дневного сеанса» все самое интересное для всей семьи.
В зале электронных ресурсов с 12.00 до 17.00 участники викторины «Cinema. RuЛит» будут отгадывать фильмы по небольшому кинофрагменту, а также автора и название книги, по которой снята экранизация.
Видео-блиц-турниры позволят вспомнить работы известных российских режиссеров, получивших кинопремию «Оскар» и угадать со спины киногероя по кадрам из известных кинофильмов.
В конференц-зале с 12.00 будет демонстрироваться научно-популярный детский киножурнал «Хочу все знать!», который расскажет о загадках и тайнах Вселенной, об устройстве окружающего мира, о выдающихся научных открытиях и всевозможных природных явлениях. Каждый сюжет журнала – это страничка увлекательной энциклопедии, позволяющей юному зрителю найти ответ на любой вопрос.
В 14.00 в конференц-зале начнется игровой урок «Ну, Котеночкин, погоди!» и показ мультипликационных фильмов одного из самых известных и любимых режиссёров анимационного кино, создателя кинохита «Ну, погоди!» Вячеслава Котеночкина.
В зале наук с 12.00 до 16.00 состоятся тематические мастер-классы «Киногерои» от музея занимательных наук «Фокус».
На 3 этаже библиотеки с 12.00 до 17.30 для посетителей будет работать Мурманский мобильный планетарий с показом двух самых зрелищных анимационных фильмов. Полнокупольный фильм «В Космос и обратно» отправит зрителей в путешествие от далеких уголков Вселенной к нашей Планете. Cобытия фильма «Одинокое движение Земли» происходят в 2081 году на поверхности Луны. Зрители смогут погрузиться в мир космоса, науки, истории, получив при этом незабываемые впечатления.
Приглашаем мурманчан и гостей города принять участие в мероприятиях Всероссийской акции «Ночь кино» в Мурманской областной научной библиотеке. Дневной сеанс в «научке» состоится в любую погоду.

/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/
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