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24.08.2017 10:28

За причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, осужден мурманчанин

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на С., 1968 г.р.
Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).
В судебном заседании установлено, что подсудимый в вечернее время 18 мая 2017 года, находясь рядом с остановкой общественной транспорта «Озеро Ледовое», в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, применив неустановленный следствием предмет, используемый в качестве оружия, умышленно нанес потерпевшему один удар в область грудной клетки слева, причинив тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании мужчина вину признал полностью.
При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, привлекался к административной ответственности, официально не трудоустроен, постоянного места жительства и регистрации в г. Мурманске не имеет.
Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, с учетом мнения государственного обвинителя назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимого в пользу Мурманского территориального фонда медицинского страхования расходов на лечение потерпевшего в сумме 71 369 рублей 34 копейки.

Приговор не вступил в законную силу.

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