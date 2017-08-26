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26.08.2017 13:00

Поликлиники Мурманской области изменили график работы

Увеличивается продолжительность работы медицинских организаций (подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь - поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Приказ об этом утвержден Министерством здравоохранения Мурманской области 22 августа 2017 года.
Документом для учреждений с прикрепленной численностью населения до 25000 человек устанавливается режим работы: понедельник - пятница - 08.00 - 20.00, суббота - 09.00 - 15.00. Для учреждений с прикрепленной численностью населения свыше 25000 человек устанавливается режим работы: понедельник - пятница - 08.00 - 21.00, суббота - 09.00 - 15.00.
Режим работы врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов устанавливается приказом руководителя соответствующей медицинской организации в зависимости от численности прикрепленного населения.
Режим работы медицинских организаций Мурманской области в выходные и праздничные дни устанавливается приказами Министерства здравоохранения Мурманской области.
Информация о режиме работы медицинских организаций Мурманской области будет обновлена на официальных сайтах и в помещениях медицинских организаций.

/Министерство здравоохранения Мурманской области/
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