Изменен график работы поликлиник Мурманской области

Увеличивается продолжительность работы медицинских организаций (подразделений), оказывающих первичную медико-санитарную помощь - поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Приказ об этом утвержден Министерством здравоохранения Мурманской области 22 августа 2017 года.

Документом для учреждений с прикрепленной численностью населения до 25000 человек устанавливается режим работы: понедельник - пятница - 08.00 - 20.00, суббота - 09.00 - 15.00. Для учреждений с прикрепленной численностью населения свыше 25000 человек устанавливается режим работы: понедельник - пятница - 08.00 - 21.00, суббота - 09.00 - 15.00.

Режим работы врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов устанавливается приказом руководителя соответствующей медицинской организации в зависимости от численности прикрепленного населения.

Режим работы медицинских организаций Мурманской области в выходные и праздничные дни устанавливается приказами Министерства здравоохранения Мурманской области.

Информация о режиме работы медицинских организаций Мурманской области будет обновлена на официальных сайтах и в помещениях медицинских организаций.



/Министерство здравоохранения Мурманской области/