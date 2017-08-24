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24.08.2017 09:40

Плановые отключения в Мурманске на 24 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 24 августа.

С 08.00 21.08.2017 до 24.00 25.08.2017 опрессовка тепловых сетей от насосной пр.Кольский, 25а (АО «МЭС»)  – 47 домов
С 08.00 21.08.2017 до 24.00 25.08.2017 опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ»)  – 564 дома
С 09.00  22.08.2017 до 24.00 24.08.2017 опрессовка тепловых сетей от котельной    «П. Роста» - 114 домов  

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 проезд. Связи, 11, 13, 15, 18
ул. Маклакова, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
10.00 – 16.00 пр. Кольский, 67, 69

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

/Администрация города Мурманска/
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