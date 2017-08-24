За совершение кражи жительнице Колы грозит лишение свободы сроком до двух лет

Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Кольскому району задержали в районе ул. Привокзальной женщину, по приметам подходящую под описание разыскиваемой полицией за совершение кражи гражданки 1971 года рождения. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Уголовное дело в отношении ранее судимой за аналогичные преступления жительницы Колы было возбуждено сотрудниками полиции после того, как в дежурную часть ОМВД России по Кольскому району поступило заявление гражданина 1952 года рождения о хищении принадлежащего ему имущества. Мужчина пояснил, что после совместного распития спиртных напитков со знакомой из его квартиры пропали куртка и денежные средства в размере 31000 рублей. Установив личность женщины, сотрудники полиции объявили ее в розыск, передав приметы в том числе и сотрудникам Росгвардии, заступающим на охрану общественного порядка.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.





/Управление Росгвардии по Мурманской области/