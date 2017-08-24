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24.08.2017 08:10

Командующий Северным флотом вручил награды офицерам

На Северном флоте состоялось заседание Военного совета, на котором были рассмотрены вопросы оперативной и боевой подготовки, а также состояния воинской дисциплины и правопорядка.
Открывая Военный совет, командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов акцентировал внимание участников на открытии военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте и представил офицеров, назначенных на руководящие должности указами Президента России. Так, командиром армейского корпуса назначен начальник сухопутных и береговых войск СФ генерал-майор Дмитрий Краев, а новым командиром Беломорской военно-морской базы – начальник штаба подводных сил СФ контр-адмирал Аркадий Романов.
В ходе Военного совета командующий флотом вручил ряду офицеров государственные награды. Орденом Мужества и медалями Нестерова были награждены офицеры корабельного истребительного авиаполка Северного флота.
Медали «За спасение погибавших» удостоен первоклассный лётчик, пилот вертолёта, неоднократно принимавший участие в спасательных операциях, подполковник Александр Слесарев.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов прикрепил на грудь старшему помощнику командира тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» капитану 2 ранга Владимиру Кузьмину.
Государственных наград был также удостоен ещё ряд высших и старших офицеров Северного флота.

/Пресс-служба Северного флота/
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