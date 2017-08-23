Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вновь проконтролировала, как идет капремонт жилых домов

Анастасия Ярославская.

Губернатор Марина Ковтун сегодня вновь проконтролировала, как идет капремонт жилых домов. За время действия программы в регионе счет "доведенных до ума" - уже за четыре сотни. Сегодня оценку выставили объектам в Мурмашах и в Мурманске. В областном центре дом многоквартирный, в мурмашинском - всего-то 5 жителей. Но, как выяснилось, огромная разница в отношении и в подходах.

Дом на Челюскинцев - еще в "лесах". Подрядчик рапортует - к 15 сентября объект сдаст. Ярко-красная крыша - в тон с соседями - давно готова. А вот с фасадом накладка - переделывают.

Начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области Алена Кузнецова : "Если они сделают второй раз некачественно, будут делать и третий. Будут делать до тех пор, пока, соответственно, фасад не устроит".

Не устроило прежде и отношение. В общей сложности ремонт обошелся в 4 миллиона рублей, однако и у жилищников, и у жильцов ни средств, ни желания не нашлось, чтобы двор, где живут, привести в элементарный порядок.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Крапиву-то можно бы, наверное, срезать? Такое ощущение, что здесь вообще никто не живет. Как так можно относиться к жилищу - даже по-хозяйски, мне кажется, стыдно так жить"

Не дом - "конфетка" - это в один голос уже о мурмашинском доме на Полярной. Глядя на него после капремонта и не скажешь, что по возрасту - давно "дедушка". Повезло с инициативными жильцами. Хотя всего-то 4 квартиры. Не стали ждать, пока кто-то поможет - старт на обновление взяли самостоятельно.

Председатель ТСЖ Руфина Кузьмичева: "Где-то порядка 200 тысяч мы вложили".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Если бы было больше таких ТСЖ и такой коллективной работы - это такое встречное движение, которое всегда дает эффект. И яркий пример это ваш дом, который действительно 80-летним старичком не назовешь - вторая жизнь подарена дому".

Этот дом на 10 лет младше Кольского района. Глава с гордостью - к сентябрьскому юбилею "светлых пятен" уже много. Самое яркое - мурмашинская детская школа искусств. Только-только справила новоселье. Не только зал - просторные помещения для художников: новые классы, другие объемы, собственный теплопункт. Эти два малыша сэкономят на отоплении треть и уже сделали школу полностью автономной.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Это подарок губернатора, потому что 21 миллион 800 - это помощь".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Конечно, когда мы получаем в результате такого масштабного ремонта полноценное новое здание - это новая жизнь. И эта музыкальная школа будет долго-долго работать и радовать".

Праздничный концерт запланирован на 1 сентября, тогда же - сюрприз для детей. Ни глазком новую школу ученики еще не видели. А педагоги уставшие, но довольные - и снова полны планов. Для того, чтобы творить, есть все условия.



