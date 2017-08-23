Ледокол "50 лет Победы" вернулся в Мурманск, повторив легендарный рейс "Арктики" и установив новый рекорд

Елена Ямаш.

Сегодня в Мурманске встретили атомоход "50 лет Победы". Он вернулся из экспедиции, которую посвятили сорокалетию похода атомного ледокола "Арктика". Тогда он открыл надводным судам Северный полюс.

В Мурманск вернулся атомный ледокол "50 лет Победы". Пройдя по следам легендарной Арктики, он установил новый временной рекорд. Путь к самой северной точки планеты занял у него 79 часов. Это в два раза меньше, чем у атомохода "Арктика" в 1977 году.

Для капитана атомохода "50 лет Победы" Дмитрия Лобусова рейсы на макушку планеты хоть и стали уже рядовым событием, а этот - все же особенный. Когда-то он начинал работать на атомоходе-легенде "Арктика", с 2005 был его капитаном.

Капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов: "Для меня этот ледокол - в сердце, и то, что они сделали, когда пришли первый раз, вызывает чувство уважения".

В 1977 году рейс ледокола "Арктика" сравнивали с первым полетом в космос. Моряков встречали как героев. Их труд и сегодня - повод для восхищения.

Специальный корреспондент ГТРК "Мурман" Елена Белкина: "Самое большое впечатление - это наши моряки. Их четкая работа. Удивительно, как такой большой ледокол ювелирно ходит по проливам".

Депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин: "Невозможно не влюбиться в эти сказочные феноменальные красоты, это, наверное, самое красивое, что я видел в жизни".

Экспедиция достигла географической точки Северного полюса 17 августа - в день 40-летия знакового для всех моряков и полярников события. На макушке планеты участники похода провели торжественный митинг и подняли флаг страны.

Шанс даже не на миллион. В высокоширотном путешествии побывали дети. Курсант первого набора мурманского филиала "Нахимовки" Алексей Евтюков - при поступлении он набрал наивысший балл, и победительница Всероссийского конкурса детского рисунка Мария Смирнова. За 10 дней ребята успели подружиться.

Курсант филиала Нахимовского военно-морского училища г. Мурманска Алексей Евтюков: "Я гордость чувствую, что я побывал на Северном полюсе, что мне будет, что рассказать своим детям".

Победительница Всероссийского конкурса детского рисунка "Полюс "Арктики" Мария Смирнова: "Очень необычное ощущение - не каждому удается посетить это место".

Не только непередаваемые эмоции, но и глубокий содержательный смысл. На борту атомохода прошла конференция с участием представителей Госдумы, Совета Федерации, госкорпорации "Росатом", полярников и ученых. Многие из них по прибытии на "большую землю" признаются - "заболели" Арктикой.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делами Константин Косачев: "Мы будем заниматься на регулярной и системной основе, добиваясь того, чтобы Арктика стала освоенным, востребованным и любимым для всего человечества регионом".

Лекционная и дискуссионная программа - широкий круг тем, связанных с реализацией углеводородных проектов в высоких широтах, развитием атомного ледокольного флота. В ближайшие годы "Атомфлот" пополнят три ледокола. Первый из них будет носить символичное название "Арктика".

Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша: "Первый ледокол "Арктика" будет принят в эксплуатацию в мае 2019 года. Второй ледокол будет в ноябре 2020 года и третий - в ноябре 2021 года".

Этот рейс атомохода "50 лет Победы" к Северному полюсу стал 124 в истории надводных судов. 111 из них выполнили российские корабли. Страна, добравшаяся до макушки планеты первой, и сейчас продолжает решать глобальные задачи в высоких широтах.







