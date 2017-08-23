В России вступают в силу новые нормы, касающиеся порядка доставки уловов. Как отразится новый документ на заполярных промысловиках?

Андрей Зайцев.

Согласно постановлению правительства России, вступают в силу новые нормы, которые касаются порядка доставки уловов водных биоресурсов. С первого января 2019 года вся произведенная на судах рыбная и иная продукция должна прибывать в отечественные порты. Речь о ресурсах, добытых российскими промысловыми судами в Баренцевом, Балтийском, Черном и Азовском морях, а также за пределами внутренних вод и исключительной экономической зоны Российской Федерации.

Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Повышается уровень документа, но для нас, для Северного бассейна, ничего не меняется. Присоединяются, вливаются в это постановление другие бассейны, в частности, Азовское море, Каспий, Чёрное море. Для нас ничего не меняется - как мы работали по положению, так и продолжаем работать".





