Уже полюбившиеся, а также новые световые конструкции. Миллионами огней Мурманск вновь озарила городская иллюминация

Андрей Зайцев.

Яркое великолепие огней. Городская иллюминация заполярной столицы вновь "заступила" на свою долгую вахту. Радовать мурманчан и гостей города она будет конец лета, осень, зиму и часть весны.

Всё начинается с пульта оперативного дежурного городской электросети. Система "Каскад" одной кнопкой меняет облик муниципалитета.

Лёгким движением руки город выходит из сумрака. Все летние месяцы до середины августа в областном центре шла ревизия и профилактика световых конструкций, подготовка к новому осветительному сезону. Свои огни мурманчанам дарят не только парки и скверы, улицы и проспекты. Светятся фонтаны. Ответственные службы оперативно решают все задачи. Главной проблемой остаются вандалы. Так что надзор за состоянием всей этой красоты ведётся ежедневно.

Директор компании-подрядчика Валентин Воеводин: "Кроме плановых работ есть и аварийные ситуации. Для этого у нас круглосуточная диспетчерская служба, аварийная бригада".

В этом году в Мурманске появилась новая смотровая площадка рядом с мемориалом "Стойкости и мужеству мурманчан". Эта точка обзора уже полюбилась и северянам, и гостям Мурманска.

Блиц-опрос: "Мы ехали в сторону Североморска, но увидели эти чудесные огни, решили развернуться, заехать сюда и посмотреть, как здесь здорово и красиво. Думаю, это очень нужно, этого не хватает, много туристов приезжает. Мы сами из Подмосковья, проехали 2 тысячи километров просто посмотреть на город, интересно".

Последние штрихи световых украшений города-героя появятся в сентябре. Дальше Мурманск будет украшаться уже предновогодними красками. Это традиционно. Но на достигнутом в муниципалитете останавливаться не собираются.

Директор МАУК "Мурманские городские парки и скверы" Александр Накай: "Нет ещё парков и скверов на Мира, Скальной. Не дошли ещё у нас туда руки. Будем изыскивать места, где возможно организовать это".

Столь яркий, зажигательный - в прямом и переносном смысле - пример оказался заразителен. Сегодня в столице Кольского Заполярья световые композиции можно увидеть в самых неожиданных местах. И на макушке сопки, и на территории порта. Красота продолжает спасать мир. И делать его добрее.

Короткое северное лето в этом году оказалось уж совсем коротеньким. И вот уже бодрящее дыхание осени с каждым днём ощущается всё сильнее. Но среди этого разнообразия ярких фонарей, разноцветных иллюминаций и панно чувствуешь себя намного уютнее и теплее.







