Безопасность превыше всего. Губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области

Татьяна Нестерова.

Безопасность превыше всего. И на краю земли спокойствию и мирной жизни людей может угрожать терроризм. Сегодня губернатор Марина Ковтун провела совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области. В повестке дня актуальные вопросы по оперативной обстановке в сфере противодействия терроризму в преддверии Дня знаний, единого Дня голосования.

Заместитель начальника УФСБ России по Мурманской области Сергей Уваров: "В результате проведенного Управлением анализа террористической активности, засвидетельствовано, что оперативная обстановка в области остается относительно стабильной и характеризуется наличием гипотетических угроз безопасности в местах массового пребывания людей".

Особое внимание УФСБ, УМВД, руководителей предприятий, организаций, органов власти направлено на места массового нахождения людей. Это и учреждения здравоохранения, образования. Только за последнее время в школах, гимназиях было проведено 28 профильных проверок,в том числе, технической безопасности зданий. В сентябре на территории 8 муниципальных образований пройдут выборы в местные органы самоуправления. На заседании комиссии шла речь и о мерах безопасности в Единый день голосования.

Заместитель председателя избирательной комиссии Мурманской области Елизавета Евсюкова: "Участковые комиссии, помещения для голосования проверены, обследованы. Систематически они еще будут обследованы с привлечением поисковых собак непосредственно ближе ко дню голосования перед 10 сентября. А так у нас все комиссии готовы, технически оснащены, определены мероприятия, в том числе, и для безопасности избирателей".







