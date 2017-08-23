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23.08.2017 16:45

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова опровергла информацию о налоговых льготах ООО «Газпром геологоразведка»

В связи с появлением на ряде информационных ресурсов ложной информации о налоговых преференциях, якобы полученных ООО «Газпром геологоразведка», министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова считает необходимым сообщить следующее:

«Действительно, правительство Мурманской области заключило соглашение с ООО «Газпром геологоразведка», однако оно не предоставляет компании какие-либо льготы или преференции. Наоборот, компания проявила инициативу о заключении данного соглашения с целью финансовой поддержки социально значимых проектов региона. Для этих целей компания готова выделить 1,5 млн руб., которые будут направлены на разработку мастер-плана развития Териберки».

Для получения налоговых льгот существует ряд жестких условий. Прежде всего, компания обязана реализовать на территории региона инвестиционный проект на сумму не менее 100 млн рублей и защитить его бюджетную, экономическую и социальную эффективность перед членами межведомственной комиссии – она состоит более чем из 40 человек, представляющих бизнес-сообщество региона, Мурманскую областную Думу, контролирующие органы и науку.

«В настоящее время соглашения о государственной поддержке заключены с 14 инвесторами, реализующими свои проекты в регионе на сумму почти 100 млрд руб., в рамках которых уже создано более 2 тысяч новых рабочих мест, а прирост налогов в областной бюджет по итогам 2016 года составил более 300 млн рублей», – резюмирует министр.

/Правительство Мурманской области/
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