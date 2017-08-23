Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вновь проинспектировала ход капремонта жилых домов в регионе

Анастасия Ярославская.

Губернатор Марина Ковтун сегодня вновь проконтролировала, как идет капремонт жилых домов - за время действия программы в регионе счет "доведенных до ума" уже за 4 сотни. Сегодня оценку выставили объектам в Мурмашах и в Мурманске. В областном центре дом - многоквартирный, в мурмашинском - всего-то 5 жителей. Но, как выяснилось, огромная разница в отношении и в подходах. Здание на Челюскинцев еще в "лесах". Подрядчик рапортует - к 15 сентября объект сдаст. Ярко-красная крыша - в тон с соседями - давно готова. А вот с фасадом накладка - переделывают. Есть претензии и к содержанию. В общей сложности ремонт обошелся в 4 миллиона рублей, но при этом и у жилищников, и у жильцов не нашлось ни средств, ни желания, чтобы двор, где живут, привести в элементарный порядок.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Крапиву-то можно бы, наверное, срезать? Такое ощущение, что здесь вообще никто не живет. Как так можно относиться к жилищу - даже по-хозяйски, мне кажется, стыдно так жить. Сколько вам нужно, чтобы навести порядок - реально, чтобы можно было сказать, что это ухоженный двор?".

Не дом - "конфетка" - это в один голос уже о мурмашинском доме на Советской. Глядя на него после капремонта и не скажешь, что по возрасту - давно "дедушка". Повезло с инициативными жильцами. Хотя всего-то 4 квартиры. Не стали ждать, пока кто-то поможет - старт на обновление взяли самостоятельно.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Без инициативы жителей, без их активной позиции, без согласия с соседями - такого результата не получить. Лето - время ремонтов. Программа капремонтов заработала, я уже говорила о том, что она действенная - это реальный источник для изменения облика наших городов, и за время работы Фонда капремонта было отремонтировано уже более 400 домов".







