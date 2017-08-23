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23.08.2017 16:30

Старинные обряды, танцы и мастер-классы. В Кандалакше прошел юбилейный фестиваль "Город Солнца"

Уютный, неизменно солнечный и теплый - так описывают традиционный фестиваль ремесленников и творческих объединений "Город Солнца - Город Мастеров" его посетители. На берегу Кандалакшского залива, Белого моря на 3 дня выстраивается поистине городская инфраструктура, со своими проспектами, улицами и площадями, где днем и ночью кипит жизнь. Каждый год это уникальное мероприятие притягивает к себе людей не только со всей Мурманской области, но и гостей из других регионов нашей большой страны.
Старейшина фестиваля "Город Солнца" Илья Иванов
Город солнца растет от года в год, чего не было в том году - появилось в этом, оно затмевает предыдущие годы. Этот фестиваль юбилейный — пятнадцатый. Было не так много участников как в прошлом году, зарегистрировалось человек 600 и примерно столько не зарегистрированных. Фестиваль прошел на "ура". Даже не смотря на то, что шел дождь и ночью, и днем, все проходило весело и задорно, народ дождя не боялся".
Как и всегда программа фестиваля очень насыщенна, днем посетители могли поучаствовать в различных мастер классах, прогуляться по ярмарочной площади, приобрести себе сувениры, или же испытать экстремальные ощущения на импровизированной веревочной трассе, которая была протянута между деревьями на высоте нескольких метров над землей. А ночью всех обитателей "Города" ждали зажигательные танцы под "жаркие" ритмы барабанщиков из коллектива "Драм Там Там".
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