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23.08.2017 16:27

В Мурманске продолжается летняя кампания по ремонту дорог и городских магистралей

Наталия Бурдина.

Мурманская улица Инженерная. Дорога там оставляла желать лучшего. Ямы и трещины в асфальте теперь в прошлом. По многочисленным обращениям горожан, проезжую часть решено отремонтировать. Дорога  социально значимая. Рядом школа и детская поликлиника. Работы охватят 3 тысячи 300 квадратных метров полотна.
Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "На данный участок мы зашли три дня назад. Сейчас здесь произведена фрезеровка, снятие верхнего слоя, и сегодня планировалось закрыть немножко выравнивающим слоем. Так как пошел дождь, работы у нас временно приостановлены, но техника вся здесь, при нормальных благоприятных условиях работа будет продолжена. Сейчас выполняется работа по выравниванию колодцев".
И сегодня на объект выехала комиссия под руководством главы мурманской администрации Андрея Сысоева. Он подвел предварительные итоги дорожной ремонтной кампании в городе. Несмотря на задержку начала работ из-за поздней весны, подрядчики с заданием справляются. Уже приведены в порядок 32 участка. Шесть строители обновляют сейчас. В плане - еще восемь. Все ремонты должны быть закончены не позднее конца сентября.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Если говорить в общем по ситуации в городе, то практически 180 тысяч квадратных метров мы уже выполнили. Я напомню, что у нас по плану почти 200. Дополнительно 40 тысяч мы сделаем на сэкономленные деньги. То есть, порядка 60 тысяч квадратных метров у нас осталось закончить на сентябрь, по окончании которого мы планируем все работы завершить".
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