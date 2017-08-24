Кировчанин Сергей Трушенко завоевал золотую медаль по дзюдо на XVII Всемирных соревнованиях полицейских и пожарных, которые проходили в Лос-Анджелесе

Андрей Зайцев.

65-летний кировчанин Сергей Трушенко завоевал золотую медаль по дзюдо на 17-х Всемирных соревнованиях полицейских и пожарных. Состязания проводились в Лос-Анджелесе по 56 видам спорта и собрали атлетов из 67 стран планеты! Сергей Михайлович провел 6 поединков. Причём, выступал в двух возрастных категориях, в которых соревновались борцы помоложе. До 40 лет, где завоевал бронзу, и которой больше всего гордится, и золото, в категории до 60 лет. Его соперниками были атлеты из Америки, Англии, Бразилии, Франции. И у каждой страны своя школа борьбы.









