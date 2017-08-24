Артем Дашевский.

Добавь городу красок. В Мончегорске фасады домов типовой застройки превращают в настоящие произведения искусства. Сквозь промозглую серую пелену торцы домов теперь смотрятся как яркие островки позитива. Идея родилась три года назад. Первые работы тогда появились в Норильске. Кольский Север решил не отставать. И теперь яркий проект реализуется и в Заполярье. И он в действительности народный. На фасады домов наносят картины местных авторов, которые победили в творческом конкурсе.

Автор диптиха на улице Ленина (г. Мончегорск) Екатерина Еремеева: "В этом году я захотела сделать своему родному городу подарок, ну и испытываю гордость, что победила".









