Все школы Заполярья к новому учебному году будут готовы к 25 августа

Анастасия Ярославская.

Все школы к новому учебному году будут готовы к 25 августа. Из 497 образовательных учреждений комиссии приняли уже 490. В финансировании недостатка в этом году не было - бюджет 593 миллиона рублей, из них 125 миллионов - областные деньги. Там, где были предписания надзорных органов - их устранили. Проведены ремонты, в том числе капитальные, продолжен проект по созданию условий для занятий спортом в сельской местности. На "Доступную среду" в школах, детских садах и впервые - в учреждениях дополнительного образования - выделили почти 28 миллионов.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "На подготовку школ выделяются средства из областного и местных бюджетов. Мы привлекаем федеральное софинансирование на значимые проекты, но в рамках реализации законов Мурманской области мы выделяем средства на учебно-лабораторное оборудование, учебники. Все учебники у нас предоставляются детям бесплатно - это неукоснительное требование в организации образовательного процесса. В этом году на эти цели в школы направлено 260 миллионов рублей".







