Подготовка к зиме в ЗАТО Александровск и ЗАТО Видяево - тема выездного совещания межведомственной комиссии

Алексей Котович.

Отмечено - в этих муниципальных образованиях достаточно большой процент пустующего жилого фонда. Соответственно, требуется оптимизация схемы теплоснабжения. Также на комиссии обсудили вопросы погашения задолженности за коммунальные услуги военнослужащими. В целом же и ЗАТО Александровск, и ЗАТО Видяево - планомерно готовятся к отопительному сезону. Это касается и объектов социальной сферы, и жилого фонда.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Нельзя сказать, что нет проблем. Особенно много проблем связано с ЗАТО Видяево, которые в свою очередь проистекают из тяжелого финансового положения этого ЗАТО. Проблемы с бюджетной обеспеченностью, но мы эти проблемы решаем, и будем решать в рабочем порядке. Эти проблемы не отразятся на начале отопительного сезона".





