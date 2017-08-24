Скоро в школу! Как подготовить учеников к новому учебному году правильно?

Анастасия Ярославская.

Считанные дни остаются до школьного звонка. 1 сентября в регионе за парты сядут около 140 тысяч учеников, среди них почти 9 тысяч первоклашек. Школьные базары в самом разгаре, но покупателей не так много - давно подмечено - продажи завязаны на погоду, а кто-то сборы откладывает на последний день. И траты - список традиционный. Общепринятые требования подготовки. Не сделают "дыру" в семейном бюджете рабочие тетради и учебники. На их закупку в этом году регион выделил 260 млн. Учитель может порекомендовать дополнительные материалы для индивидуальной работы. Но это по желанию. Оно по-прежнему самое важное, что нужно захватить с собой в школу.

Директор мурманского академического лицея Елена Козлова: "Самое главное, чтобы у ребенка в наличии было - самый обычный, простой карандаш, самая обычная ручка - не нужно, чтобы это был "Паркер" за немыслимые деньги и карандаши какие-то очень дорогие, краски элитные, которые требуют в художественной школе, все достаточно просто и демократично. Самое главное - это наличие, чтобы это было".







