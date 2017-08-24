В Мончегорске готовится к открытию II международный фестиваль "Табуретка"

Любовь Дубова.

В эту субботу Мончегорск станет местом встречи любителей провести время с книгой - готовится к открытию II международный фестиваль "Табуретка". В преддверии мероприятия проведен и одноименный Всероссийский поэтический конкурс. В списке победителей мурманчанка Дарья Высоцкая. "Будь на моей стороне" - одно из стихотворений, которые девушка отправляла на суд жюри. Ее имя - в числе победителей.

Поэтесса Дарья Высоцкая: "Все истории, которые описаны в моих стихах, они происходят в декорациях именно нашего города. За редкими, редкими отпускными впечатлениями".







