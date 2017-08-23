Мурманчанка Дарья Агафонова выиграла престижный конкурс красоты "Мисс Великая Русь", финал которого состоялся в Петербурге

Ирина Тверитинова.

Побороться за титул и корону съехались 40 участниц из разных регионов страны. Целую неделю девушки готовились к мероприятиям в режиме нон-стоп - бесконечно репетировали и спали по четыре часа. Хотя для Дарьи такой режим можно назвать привычным. В Мурманске девушка принимала участие в конкурсах красоты и оба раза одержала победу. Участницы петербургского соревнования красавиц дефилировали в народных костюмах, вечерних платьях, а также выступили с танцевальным номером. По образованию Дарья - дизайнер. Она планирует связать свою жизнь с модельным бизнесом.





