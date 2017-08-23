Состоялась рабочая встреча председателя областного парламента Сергея Дубового и руководителя регионального исполкома ОНФ Максима Сахневича

Андрей Зайцев.

Ход реализации в Заполярье проектов партии "Единая Россия" сегодня обсудили руководители Мурманской областной Думы и регионального исполкома "Общероссийского народного фронта". Главное внимание - комфортной городской среде. Средства выделены, их необходимо освоить, но по семи объектам торги из-за отсутствия заявок не состоялись. А времени для того, чтобы дворы, улицы и проспекты преобразились в лучшую сторону, с учётом северной погоды, остаётся не так много.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "Все деньги, которые заложены в этой программе, в том числе в Мурманской области, они должны до конца года реализованы, чтобы люди увидели реальные изменения, это касается общественных территорий, благоустройства, это касается, конечно, и благоустройства дворов".

ОНФ совместно с областной Думой решительно настроены активизировать работу на местах. Донести до населения при помощи муниципальных властей появившиеся новые возможности, которые позволят северянам создать для себя комфортную среду. Отремонтировать и обновить, построить и модернизировать. Деньги есть. Нужна лишь инициатива, поддержанная на местах. Сегодня на 75% проект в области реализован. Программа будет продолжена до 22-го года.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "И, конечно, самое главное, услышать мнение людей, жителей тех населённых пунктов, где идёт реализация этих проектов. Как они относятся к тому, что сделано. Их пожелания учесть уже в плане будущих годов".



