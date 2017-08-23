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23.08.2017 14:09

Мурманская область получит 106 млн рублей для обеспечения граждан лекарствами

Правительство РФ увеличило объем субвенций для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
В I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной соцпомощи, увеличилось на 199 700 человек и составило 3 462 980 человек.
В связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 млрд рублей (до 33,106 млрд рублей). Подписанным распоряжением внесены соответствующие изменения в распоряжение №2771-р от 22 декабря 2016 года, в котором объем субвенций для регионов на указанные цели составлял 31,609 млрд рублей.
Согласно документу от 19 августа 2017 года Мурманская область получит субвенцию для государственной соцпомощи гражданам в размере 106 928 900 рублей.

/«Мурманский вестник»/
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