Гражданин Республики Таджикистан, временно проживающего на территории Мурманской области, подозревается в совершении преступлений экстремистского характера

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан, 1985 года рождения, временно проживающего на территории Мурманской области. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, то есть действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, совершенные публично).



По версии следствия, подозреваемый, используя в апреле 2016 года подключенный к сети Интернет компьютер, в нарушение Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеофайл, содержащий лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственным действиям против группы лиц, выделенной по религиозному признаку.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Преступления выявлены при участии сотрудников УФСБ России по Мурманской области и Центра противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/