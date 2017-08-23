В заполярной столице создан единый отдел по работе с должниками - алиментщиками. Сотрудники подразделения работают над тем, чтобы нерадивые родители вовремя выплачивали деньги на содержание своих же детей

Любовь Дубова.

В Мурманске создан единый отдел по работе с алиментщиками. В производстве у судебных приставов сейчас около 8 тысяч таких дел по всему региону, практически половина - касается должников областного центра. С 1 августа ими занимается структурное подразделение в составе управления, расположенное на улице Карла Либкнехта. В общей сложности 26 сотрудников работают над тем, чтобы нерадивые родители вовремя выплачивали деньги на содержание своих же детей.

Начальник отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Мурманску Татьяна Кузьмина: "Сейчас мы принимаем, разрабатываем какие-то меры, чтобы нам сократить количество очередей, которые возможно были когда-то раньше, выдача справок. Мы стараемся, чтобы все это было заблаговременно. Все мы находимся в одном месте, может быть это где-то и удобно, что по городу алименты все находятся здесь".

Из всех должников, четверть не могут выплачивать алименты, часть просто не хотят. Меры по взысканию стандартные. От вычета из зарплаты до возбуждения уголовного дела. В этом году после запрета на выезд заграницу взыскан один миллион триста тысяч рублей. Еще три миллиона в пользу детей северяне вернули после ограничения права на вождение автомобиля.

Заместитель руководителя УФССП России по Мурманской области Павел Ширяев: "Случай такой был, когда он является директором и как только пристав предупредил его о том, что будет к нему такая мера применена, он быстро устроился водителем -экспедитором, а у нас по закону, если ты профессионально занимаешься вождением автомобиля, то к тебе такая мера применяться не может".





