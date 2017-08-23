Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» продолжил дальний поход в Средиземном море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил пополнение запасов воды, топлива и продовольствия в порту Лимасол Республики Кипр и продолжил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море.

Деловой заход в Лимасол стал первым с начала дальнего похода корабля. Он продолжался в течение трёх дней. В период дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» планируется ещё несколько заходов в порты иностранных государств для пополнения запасов топлива и кратковременного отдыха личного состава. Также экипаж корабля отработает варианты заправки от танкера на ходу и при стоянке на якоре.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» покинул главную базу Северного флота - город Североморск 29 июня. Совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» он совершил переход на Балтику, для участия в Главном военно-морском параде. После парада БПК находился в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России при плавании в Балтийском море, а затем взял курс в Средиземное.

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» имеет один из самых высоких показателей по наплаванности экипажа в ВМФ России. Только в 2016 году БПК «Вице-адмирала Кулаков» совершил три дальних похода, в ходе которых выполнял задачи в Арктике, в Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море. В общей сложности моряки-противолодочники Северного флота в прошлом году провели в дальних походах 265 суток.



/Пресс-служба Северного флота/