Атомный ледокол "50 лет Победы" вернулся в Мурманск. Нынешний рейс на самую северную точку планеты ознаменован новым рекордом!

Елена Ямаш.

Сегодня утром атомный ледокол "50 лет Победы" вернулся в Мурманск из экспедиции, посвященной 40-летию похода атомохода "Арктика" на Северный полюс. Пройдя по следам первопроходцев, "50 лет Победы" поставил новый временной рекорд. Переход атомохода из порта заполярной столицы до самой северной точки планеты занял 79 часов. Это вдвое быстрее, чем получилось у атомохода "Арктика" в 1977 году. Участники похода достигли географической точки Северного полюса 17 августа - в день 40-летия знакового для всех моряков и полярников события.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делами Константин Косачев: "Мы впервые поняли, что такое Север, почему в него влюбляются те, кто там однажды побывал. Конечно, мы точно также влюбились в Север, влюбились в Арктику, мы заболели Арктикой".

На борту атомохода прошла конференция с участием представителей Госдумы, Совета Федерации, Госкорпорации "Росатом", полярников и ученых. Разнообразная лекционная и дискуссионная программа касалась широкого круга тем, связанных с реализацией углеводородных проектов в высоких широтах, развитием атомного ледокольного флота. В ближайшие годы "Атомфлот" пополнят три судна. Первый из них - будет носить символичное название "Арктика".

Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Вячеслав Рукша: "Первый ледокол "Арктика" будет принят в эксплуатацию в мае 2019 года. Думаю, срок достаточно реален на сегодня. Второй ледокол будет в ноябре 2020 года, третий - в ноябре 2021 года. Это те сроки, которые хорошо согласуются и со сроками развития проекта "Ямал СПГ".





