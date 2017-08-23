Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра в пользу управляющей компании задолженности по коммунальным платежам в размере более 38 тысяч рублей.

Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по месту жительства должника для проверки его имущественного положения, однако застать его дома не удавалось. Требования пристава о явке, должник игнорировал. Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

В середине августа приставу позвонил должник и пояснил, что длительное время находится за пределами Мурманской области и хотел бы выехать на отдых заграницу, но сомневается, не ограничен ли он в своих правах? Судебный пристав подтвердил его опасения и разъяснил, что ограничение может быть отменено только при полном погашении задолженности.

Через 20 минут должник направил на электронную почту отдела судебных приставов платежный документ о погашении долга в полном объеме. Ограничение права выезда за пределы Российской Федерации снято, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Кроме того, судебному приставу на интернет мессенджер поступило голосовое сообщение от должника «Большое спасибо!»



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/