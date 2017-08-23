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23.08.2017 15:45

Юные художницы из Североморска пройдут обучение в образовательном центре «Сириус» в Сочи

Учащиеся североморской детской художественной школы Анастасия Титова, Валентина Тюрина и Диана Холод успешно прошли конкурсный отбор среди юных художников, организованный образовательным фондом «Талант и успех», и получили приглашение пройти обучение в образовательном центре «Сириус» по направлению «Искусство».
Напомним, образовательный центр «Сириус» в Сочи создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Цель его работы – выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
Талант, оригинальность мышления и целеустремленность позволили воспитанницам североморской детской художественной школы войти в число 450 юных художников, получивших высокую оценку членов Экспертного совета фонда.
14-летняя Анастасия Титова за три года обучения в художественной школе стала лауреатом и дипломантом четырех международных, пяти всероссийских, двух региональных и пяти городских конкурсов и выставок. 16-летняя Валентина Тюрина только за последний учебный год участвовала в 20 конкурсах и выставках разного уровня, став победителем в 13 из них. 14-летней Диане Холод победы в региональных, всероссийских и международных конкурсах в прошлом году уже помогли побывать в образовательном центре «Сириус». В этом году она вновь приглашена пройти обучение в Сочи.
В образовательном центре юные северянки получат возможность повысить уровень своего мастерства и заявить о себе. Смена продлится с 1 по 24 сентября. За это время одаренные дети из разных уголков России посетят занятия по специальности, мастер-классы и творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами. Также программой предусмотрен комплекс оздоровительных процедур и различные досуговые мероприятия.



/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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