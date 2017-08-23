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23.08.2017 12:40

В прокуратуре Мурманской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по надзору за соблюдением законодательства о выборах

22 августа в прокуратуре Мурманской области под председательством и.о. прокурора области Сергея Резниченко состоялось заседание межведомственной рабочей группы по надзору за соблюдением законодательства о выборах, в рамках которого обсуждены вопросы соблюдения избирательного законодательства, а также ход подготовки к предстоящим выборам в Единый день голосования 10.09.2017.

В Единый день голосования планируется проведение выборов депутатов 8 Советов депутатов: ЗАТО Видяево, Ковдорского района, с.п. Териберка Кольского района, г. Мурманска, г.п. Никель, г.п. Ревда Ловозерского района, с.п. Варзуга Терского района, г. Кола.

Кроме того, 03.09.2017 планируется проведение дополнительных выборов депутатов Советов депутатов ЗАТО Александровск.

В заседании рабочей группы приняли участие представители Избирательной комиссии Мурманской области, УМВД по Мурманской области и ГУ МЧС России по области, территориальные прокуроры.

По итогам заседания выработаны совместные меры по недопущению и своевременному пресечению нарушений избирательного законодательства.

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