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23.08.2017 15:15

Жители Колы присоединились ко Всероссийской акции "День дворового спорта"

В городском парке Колы прошел семейный праздник "Игры нашего двора". Мероприятие организовано Кольским районным Центром культуры при поддержке администрации района. Впервые акция была проведена в нашей стране в 2016 году по инициативе партии "Единая Россия".

Дворовой спорт объединяет соседей, позволяет жителям стать одной командой, создаёт условия для формирования здорового образа жизни и дружеского общения. Но в первую очередь, это, конечно, семейное мероприятие, где мамы и папы вместе с детьми могут весело и интересно провести время, поиграть в дворовые игры.

В веселых стартах участвовали десятки жителей Колы. "Резиночка", "классики", "прыжки через скакалку" - детвора и их родители с удовольствием "подключились" к активным уличным играм. Закончился спортивный праздник общей зарядкой и эстафетой. Всем участникам вручили призы, победителей наградили дипломами.

/Отдел культуры администрации Кольского района/
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