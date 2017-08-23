Жители Колы присоединились ко Всероссийской акции "День дворового спорта"

В городском парке Колы прошел семейный праздник "Игры нашего двора". Мероприятие организовано Кольским районным Центром культуры при поддержке администрации района. Впервые акция была проведена в нашей стране в 2016 году по инициативе партии "Единая Россия".



Дворовой спорт объединяет соседей, позволяет жителям стать одной командой, создаёт условия для формирования здорового образа жизни и дружеского общения. Но в первую очередь, это, конечно, семейное мероприятие, где мамы и папы вместе с детьми могут весело и интересно провести время, поиграть в дворовые игры.



В веселых стартах участвовали десятки жителей Колы. "Резиночка", "классики", "прыжки через скакалку" - детвора и их родители с удовольствием "подключились" к активным уличным играм. Закончился спортивный праздник общей зарядкой и эстафетой. Всем участникам вручили призы, победителей наградили дипломами.



/Отдел культуры администрации Кольского района/