Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.08.2017 09:00

27 августа – День шахтера

Уважаемые работники горнодобывающей отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!

Этот праздник учрежден в нашей стране 70 лет назад в знак уважения к нелегкому горняцкому труду. Мужественная профессия шахтера пользуется в обществе заслуженным почетом. Горнопромышленная отрасль составляет фундамент экономического благополучия нашей страны. В Мурманской области шахтеры трудятся на предприятиях цветной металлургии и агрохимии – флагманах региональной экономики.

Труд в подземных выработках – занятие для настоящих мужчин. Даже сегодня, когда на службе людей стоит могучая техника и надежные средства безопасности, работа под землей не обходится без риска. Такие качества, как личная отвага, взаимовыручка, умение предвидеть развитие ситуации, входят в число обязательных профессиональных навыков горняка.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш тяжелый, но очень нужный всем нам труд, за мастерство и преданность выбранному делу! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, счастья и добра вашим семьям!
 

Губернатор Мурманской области                                 Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы            Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                Алексей Маяков

 
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.15
Евро = 69.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.