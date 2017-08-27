27 августа – День шахтера

Уважаемые работники горнодобывающей отрасли!



Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!



Этот праздник учрежден в нашей стране 70 лет назад в знак уважения к нелегкому горняцкому труду. Мужественная профессия шахтера пользуется в обществе заслуженным почетом. Горнопромышленная отрасль составляет фундамент экономического благополучия нашей страны. В Мурманской области шахтеры трудятся на предприятиях цветной металлургии и агрохимии – флагманах региональной экономики.



Труд в подземных выработках – занятие для настоящих мужчин. Даже сегодня, когда на службе людей стоит могучая техника и надежные средства безопасности, работа под землей не обходится без риска. Такие качества, как личная отвага, взаимовыручка, умение предвидеть развитие ситуации, входят в число обязательных профессиональных навыков горняка.



Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш тяжелый, но очень нужный всем нам труд, за мастерство и преданность выбранному делу! Желаем вам крепкого здоровья, успехов в труде, счастья и добра вашим семьям!





Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков



