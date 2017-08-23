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23.08.2017 12:15

Историко - краеведческий музей г. Полярного вошел в число участников российско - норвежского проекта "Российско - норвежская музейная сеть"

Эта программа создана и реализуется по инициативе старшего советника по культуре губернской коммуны Финнмарка по культуре Рейдун Лаурой Андреассен и получила поддержку в Министерстве культуры Норвегии.
Осенью 2016 года старт проекту был дан на территории Норвегии. Сотрудники музеев северных территорий двух стран за пять дней посетили музеи в Вардё, Вадсё и Киркенессе. В этом году подобная встреча пройдет в Архангельске и на Соловках в конце августа – начале сентября. От Норвегии в ней будут представлены музейные работники Варангера, Свальбарда, Тромсё и Нарвика. От России сотрудники музеев Архангельска, Вологды, Карелии, Соловецких островов и Кольского полуострова. Представлять музей Полярного в этом проекте будет главный хранитель Олег Гавриилович Вербин.
Программа состоит из экскурсий и лекций с посещением Архангельских Гостиных дворов, музея деревянного зодчества "Малые Корелы", музея истории освоения Арктики им. А.А. Борисова, Северного морского музея. В селе Ломоносово участники проекта посетят мемориальный музей великого помора. В юности Михаил Васильевич Ломоносов совершал регулярные поездки на Мурман, заходил и в Екатерининскую гавань. В это время в гавани начала работу Кольская китоловная компания. В Холмогорском краеведческом музее предстоит знакомство с бытом и промыслами поморов. Среди планов проекта посещение Новодвинской крепости, Соловецкого монастыря, Секирной Горы, Большого Заяцкого острова и Макариевой пустыни. Среди экскурсионной программы будет уделено внимание и лекциям. Лекторами выступят как русские, так и норвежские ученые. Проект на этом не оканчивается. Следующая встреча музейных сотрудников Северной Финляндии и Северной России состоится в 2018 году.
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