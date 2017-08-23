Судостроительный завод "Янтарь" будет сотрудничать с Мурманском

Ведутся переговоры о долгосрочном сотрудничестве с коллегами из Мурманска - об этом сообщили в руководстве завода заместителю полномочного представителя президента в СЗФО Михаилу Ведерникову во время его визита в Калининград. Сегодня завод - это единственная российская судостроительная компания, расположенная в юго-восточной части Балтийского региона. Её основная специализация - строительство боевых кораблей и оказание услуг по линии военно-технического сотрудничества. Вместе с тем, производственные мощности завода позволяют осуществлять строительство гражданских судов.

Напомним, что в 2016 судостроительный завод "Янтарь" начал строительство четырех траулеров -морозильщиков для рыбодобывающего предприятия "Мурмансксельдь-2". Договоренность была достигнута с руководителями мурманской компании по итогам их визита на калининградскую верфь. Заключение серийного контракта позволит расширить географию его заказов и обновить рыболовный флот России.









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