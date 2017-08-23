Этнофестиваль «Россия-созвучие культур» собирает гостей в Сосновом Бору. Наш регион представят Ульяна Юлина, Анна Сапельникова и Марина Гринчук

26 августа 2017 года в городе Сосновый Бор (Ленинградская область) состоится IV этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия- созвучие культур».

Участниками мероприятия станут национально-культурные объединения из разных субъектов Северо-Западного федерального округа: Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми и Карелии.

Наш регион представят представители коренного малочисленного народа Севера Мурманской области саами – мастера прикладного творчества Ульяна Юлина, Анна Сапельникова, и исполнительница традиционных саамских песен Марина Гринчук.

Украшением этнофестиваля станет многонациональный пролог, исполнение оригинальной песни на разных языках народов России, а также появление переходящего символа ежегодного фестиваля. Он будет передаваться городу, который примет V этнофестиваль «Россия — созвучие культур» в 2018 году.

Организаторами фестиваля выступают Администрация Ленинградской области и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.



/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/