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23.08.2017 14:45

Этнофестиваль «Россия-созвучие культур» собирает гостей в Сосновом Бору. Наш регион представят Ульяна Юлина, Анна Сапельникова и Марина Гринчук

26 августа 2017 года в городе Сосновый Бор (Ленинградская область) состоится IV этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия- созвучие культур».
Участниками мероприятия станут национально-культурные объединения из разных субъектов Северо-Западного федерального округа: Мурманской, Архангельской, Вологодской, Псковской, Новгородской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, республик Коми и Карелии.
Наш регион представят представители коренного малочисленного народа Севера Мурманской области саами – мастера прикладного творчества Ульяна Юлина, Анна Сапельникова, и исполнительница традиционных саамских песен Марина Гринчук.
Украшением этнофестиваля станет многонациональный пролог, исполнение оригинальной песни на разных языках народов России, а также появление переходящего символа ежегодного фестиваля. Он будет передаваться городу, который примет V этнофестиваль «Россия — созвучие культур» в 2018 году.
Организаторами фестиваля выступают Администрация Ленинградской области и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

/Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/
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