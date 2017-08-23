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23.08.2017 13:00

В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту хулиганства

В полицию Кандалакши ночью 22 августа поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Наймушина нетрезвый мужчина демонстрирует прохожим пистолет.

На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны Росгвардии. До приезда правоохранителей нарушителя задержали граждане, забрав у него пистолет, при этом из кармана гражданина выпали наручники. Полицейские предложили нарушителю общественного порядка выдать все запрещенные предметы. Мужчина заявил, что у него ничего нет, однако в ходе личного досмотра сотрудники полиции обнаружили у него гранату времен Великой Отечественной войны без взрывателя.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный – ранее судимый за убийство житель Кандалакши 1975 года рождения, находящийся под административным наздором, – пояснил, что после распития спиртных напитков вспомнил, что ему некоторое время назад нанес обиду его знакомый. Он решил выяснить отношения с обидчиком, для чего взял пневматический пистолет и отправился к знакомому по месту жительства. По пути ему встретилась компания молодых людей, в ходе начавшегося с ними конфликта он достал пистолет и стал им размахивать. Гранату он нашел три года назад, однако пояснить, зачем он ее носил с собой, не смог.

По факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре», решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

 

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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