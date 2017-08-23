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23.08.2017 15:00

Завершается прием заявок на участие в премии «Экспортер года 2016»

Российский экспортный центр совместно с Минпромторгом России и Минсельхозом России организует премию «Экспортер года 2016».
К участию приглашаются компании-экспортеры – как крупные, так и субъекты малого и среднего предпринимательства – а также кредитные организации.
Номинации премии: «Экспортер года-2016», «Динамично развивающийся экспортер», «Динамично развивающийся экспортер среди МСП», «Лидер по финансированию экспорта», «Экспортер года 2016 продукции АПК».

По итогам конкурса будут определены наиболее успешные компании, ориентированные на экспорт, а лауреаты премии получат возможность повысить узнаваемость на зарубежных рынках и способствовать развитию бренда «Сделано в России».

Правила проведения и рекомендованные формы заявок на участие размещены на сайте Министерства сельского хозяйства РФ. Заявки и документы принимаются до 24 августа.

Подробную информацию можно получить у организаторов премии:

Александр Петросян, +7 (495) 647-73-99 (вн. 24-66), petrosyan@minprom.gov.ru (Департамент международного сотрудничества Минпромторга России)

Людмила Косачева, +7 (495) 632-88-88 (вн. 21-51), kosacheva@minprom.gov.ru (Департамент международного сотрудничества Минпромторга России)

Иван Образцов, +7 (495) 937-47-47, (доб. 6304), obraztsov@exportcenter.ru (Направление по внешним связям и коммуникациям Российского экспортного центра).


/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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