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23.08.2017 13:45

В Мурманском областном краеведческом музее пройдет День открытых дверей, посвященный Дню знаний

2 сентября Мурманский областной краеведческий музей проводит традиционный День открытых дверей, посвященный общероссийскому празднику - Дню знаний.
Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции и временные выставки.
В этот день будут демонстрироваться учебные программы: "Природа Мурманской области" и "История Мурманска".
В течение дня состоятся бесплатные познавательные экскурсии с мастер-классами по темам "Многообразие животного и растительного мира" и "Жизнь и быт саамов и поморов".
Бесплатное посещение музея для всех категорий граждан..

/Мурманский областной краеведческий музей/
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