Бесплатные познавательные экскурсии с мастер-классами пройдут в Мурманской областном краеведческом музее

2 сентября Мурманский областной краеведческий музей проводит традиционный День открытых дверей, посвященный общероссийскому празднику - Дню знаний.

Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции и временные выставки.

В этот день будут демонстрироваться учебные программы: "Природа Мурманской области" и "История Мурманска".

В течение дня состоятся бесплатные познавательные экскурсии с мастер-классами по темам "Многообразие животного и растительного мира" и "Жизнь и быт саамов и поморов".

Бесплатное посещение музея для всех категорий граждан..



/Мурманский областной краеведческий музей/