Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в областном центре

22 августа 2017 года в 21:24 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: г. Мурманск, ул. Халтурина, д.11. В результате пожара обгорели постельные принадлежности и вещи домашнего обихода, комната частично закопчена. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (5 чел. личного состава, 3 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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