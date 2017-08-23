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23.08.2017 11:45

Учреждения УФСИН России по Мурманской области приступили к заготовительной овощной кампании на 2017-2018 гг

В подведомственных учреждениях регионального УФСИН проведена работа по подготовке овощехранилищ и складских помещений к приему и хранению свежих овощей. Осуществлён обширный комплекс ремонтных работ, а также дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
Проведен смотр-конкурс овощехранилищ, который подтвердил, что помещения для хранения овощей готовы к заготовительной кампании.
УФСИН уже заключил контракты на поставку свежего картофеля, свёклы, моркови и лука. Ведется работа по заключению государственного контракта на поставку капусты свежей.
Объём продукции, который поступит осенью 2017 года из Ульяновской и Волгоградской областей на овощехранилища учреждений, позволит обеспечить колонии и следственные изоляторы овощами для питания осуждённых и подследственных до следующей заготовительной кампании.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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