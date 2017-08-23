Сотрудники пограничных ведомств России, Финляндии и Норвегии совместно проверили состояние государственной границы

С 4 июля по 18 августа 2017 года на участке Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия проведен совместный контрольный осмотр государственной границы. Представители пограничных ведомств России, Финляндии и Норвегии проверили состояние пограничной просеки и пограничных знаков.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия охраняют государственную границу с Королевством Норвегия и Финляндской Республикой от Баренцева моря до Ленинградской области. Пограничники каждой из трех стран регулярно проверяют пограничные знаки на своей стороне. Однако, согласно международным договорам, ежегодно в летний период проводится совместный контрольный осмотр границы.

Российские пограничники совместно с финляндскими и норвежскими коллегами прошли вдоль российско-финляндского и российско-норвежского участков границы. Сверили расположение пограничных знаков с данными демаркационных документов, оценили состояние пограничных знаков, уточнили порядок производства работ по очистке просеки и замене пограничных знаков.

По результатам совместных осмотров составлены акты, существенных нарушений не выявлено. Стороны удовлетворены состоянием государственной границы. Имеющиеся недостатки устранены общими усилиями на месте. Совместная работа по содержанию границы в надлежащем состоянии будет продолжена в соответствии с международными договорами.



/Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия/

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