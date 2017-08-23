Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.08.2017 10:25

Сотрудники пограничных ведомств России, Финляндии и Норвегии совместно проверили состояние государственной границы

С 4 июля по 18 августа 2017 года на участке Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия проведен совместный контрольный осмотр государственной границы. Представители пограничных ведомств России, Финляндии и Норвегии проверили состояние пограничной просеки и пограничных знаков.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия охраняют государственную границу с Королевством Норвегия и Финляндской Республикой от Баренцева моря до Ленинградской области. Пограничники каждой из трех стран регулярно проверяют пограничные знаки на своей стороне. Однако, согласно международным договорам, ежегодно в летний период проводится совместный контрольный осмотр границы.
Российские пограничники совместно с финляндскими и норвежскими коллегами прошли вдоль российско-финляндского и российско-норвежского участков границы. Сверили расположение пограничных знаков с данными демаркационных документов, оценили состояние пограничных знаков, уточнили порядок производства работ по очистке просеки и замене пограничных знаков.
По результатам совместных осмотров составлены акты, существенных нарушений не выявлено. Стороны удовлетворены состоянием государственной границы. Имеющиеся недостатки устранены общими усилиями на месте. Совместная работа по содержанию границы в надлежащем состоянии будет продолжена в соответствии с международными договорами.

/Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия/

Фото
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.04
Евро = 69.59
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.