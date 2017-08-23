Алексей Котович.

Атомоход "50 лет Победы" вернулся в Мурманск, торжественная швартовка судна состоялась сегодня в 8:30 утра. Напомним, атомоход отправился на макушку планеты 13 августа, с целью повторить исторический поход сороколетней давности. Тогда, в 1977 году легендарная "Арктика" стала первым надводным судном преодолевшим льды и дошедшим до Северного полюса. Нынешний рейс на самую северную точку планеты - ознаменован новым рекордом. Переход атомохода из Мурманска до полюса занял всего 79 часов. Для сравнения - рейс 77-го года занял более семи суток. Среди участников похода - и наша съемочная группа. Первые итоги - сегодня в вечернем выпуске "Вести. Мурман".









